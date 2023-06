Una Palabra Oportuna No.2599

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 28 de junio de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza

Que nuestras obras siempre sean para ti mi Dios

Señor Jesús, nos das una nueva enseñanza ante nuestros ojos: los árboles buenos, malos y sus frutos. Tus afirmaciones son tan simples, sencillas, nos invitan a buscar y practicar lo esencial.

El que es bueno lo es en la medida en que no desfallece obrando el bien. Obra el bien y no se cansa. Obra el bien y no cede ante la tentación de obrar el mal. Obra el bien y persevera hasta vivir con heroísmo el Evangelio. Obra el bien y, si acaso llega a ceder por condición humana, de caer en la tentación, o de asustarse ante la exigencia innegociable, lo reconoce sinceramente, lo confiesa de veras, se arrepiente de corazón y… vuelve a empezar, “ante la caída: una mirada al cielo y reparación rápida”.

No basta decir: “¡Señor, Señor!”. Como nos recuerda Santiago, la fe se confirma a través de las obras: “Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te haré ver mi fe”. Esta mañana te queremos ver en la persona más pobre, exige tener un corazón puro. Cuanto más desfigurada esté tu imagen en una persona, tanto más grandes deben ser la fe y la veneración en nuestra búsqueda de tu rostro.

Recibimos un nuevo modo de ser, tu vida se convierte también en la nuestra: estamos llamados a pensar como tú, actuar como tú, ver el mundo con tus ojos. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelarás la disposición secreta de los corazones y retribuirás a cada hombre según sus obras, según sus frutos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos