Una Palabra Oportuna No. 2602

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 29 de junio de 2023

Por: Hna. Elena Azofra

Eres el hijo del Dios vivo

Para un momento, respira profundo dos veces y reconoce tus sentimientos al final de este día.

Regálate un tiempo con Jesús.

Lee del evangelio:

Él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”

Tenemos la pretensión de que podemos creer en Jesús sin declarar quién es para nosotros. Es como querer dar vida reteniendo mi vida.

¿Cómo vivió Jesús el que supieran o no supieran sus contemporáneos quién era?

No se hizo ateo.

No le hizo cambiar su idea de Dios: Dios es su Padre y le ama

No se desesperó ante la ignorancia de sus discípulos.

Se dio cuenta que, de su identidad manifiesta, saldrán personas con autenticidad y valentía.

Jesús se muestra porque él quiere.

Identificarte con Cristo, reconocerle, poder definir su esencia, saber quién es y su misión. Descubrir lo que otros piensan de Jesús y su otra manera de reconocer el amor de Dios. Buscar expresarse de Jesús.

Jesús me dice: “¿Quién piensas tú que soy yo?”

Invitándome a permanecer amigo y compañero, a vivir la vida y sus acontecimientos con Él. A sentir sus sentimientos y sentir sus emociones.

Guarda silencio. Pide identificar a Jesús y saber poner palabras a su Misericordia y Salvación aún hoy, en tu sociedad.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos