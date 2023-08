Una Palabra Oportuna No. 2688

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Martes 8 de agosto de 2023

Por: Luisa Pernalete

Aprender de nuestros hermanos indígenas

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Buena oportunidad para recordar a nuestros hermanos. No para verlos como “menores de edad”, o gente que hay que tenerles lástima, sino para valorar lo que de ellos podemos aprender.

Comencemos por decir que, en los pueblos indígenas que conservan sus costumbres ancestrales, en sus escuelas no hay violencia escolar. Los niños pueden estar toda la mañana sin su maestro, y nadie se pelea. En esa misma línea, algo que uno aprende de ellos es que la violencia no es natural, es aprendida. Sus comunidades son pacíficas. Otra cosa es que se defiendan si son atacados, pero ellos no son violentos.

Su amor por la naturaleza es algo que todos los criollos debemos aprender. La naturaleza la cuidan, no abusan de ella. Hay etnias en el estado Bolívar, que no crían animales porque al criarlos se vuelven como sus hermanos, y nadie se puede comer a la familia, los animales que comen son producto de la caza. La minería está atentando contra esa cultura indígena amante de la naturaleza.

Otro elemento útil es su sencillez y poder vivir sin acumular cosas… Mucho que enseñarnos. ¡Gracias hermanos!

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos