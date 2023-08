Una Palabra Oportuna No. 2693

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 11 de agosto de 2023

Por: Mireya Escalante

No estamos solos, Él está con nosotros

La Palabra de hoy, es fuerte, no se puede diluir. ¡Dando es que ganamos!

¿Qué es ese ganar o perder, que debe ser la característica de un cristiano?

Lo podemos ver como un test, para chequear si somos discípulos o no. En nuestro modo de actuar, ¿qué nos motiva? ¿Ganancia para nosotros? Para nuestros intereses. Para aumentar nuestro poder o nuestro peculio.

¿Cómo entra el otro en esa fórmula?

Es verdad que vivimos momentos duros, sólo dos ejemplos: el libro de Moisés Naim, nos demuestra como el modelo de gobierno venezolano, que padecemos, se ha ido regando por el mundo, destruyendo las democracias. La película “Los sonidos del silencio”, nos abre una ventana, a un horror inimaginable para niños nacidos en la pobreza.

Todo parece tan terrible, que nos empeñamos en ganar tranquilidad a costa de no ver lo que nos rodea.

Jesús nos enseña otra cosa: involúcrate, abre los ojos. No eres tú o yo quienes vamos a resolver la magnitud de los problemas, pero confiemos que Él nos dijo que si damos vida, en cada detalle de nuestro entorno, empezaremos a ganarla.

No estamos solos, Él está con nosotros.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos