Una Palabra Oportuna No. 2695

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 12 de agosto de 2023

Por: Mireya Escalante

Confiando surgen los milagros (Mateo 17,14-20)

En la palabra de hoy, Jesús, se muestra molesto, no pareciera por lo que dijo o hizo, que fuera con el papá del niño, o con sus discípulos, seguramente era por su entorno, pero tenía y sigue teniendo mucha razón en su reclamo.

Decimos que tenemos fe, proclamamos que tenemos fe, pero…. no la tenemos ni del tamaño de una semillita de mostaza.

Siempre he pensado, que actuamos como cuando alguien alguna vez nos intenta enseñar a flotar. Nos dicen: es muy fácil, tú te acuestas sobre el agua como si estuvieras en tu colchón, que el agua te sostiene y te queda la nariz al aire.

Sí, eso lo creemos, pero… al intentarlo, tal vez lo has vivido, no nos dejamos caer relajadamente sobre el agua, si no que nos tensamos, intentamos levantar la cabeza y… ¡no podemos flotar! En otras palabras ¡desconfiamos!

Jesús tennos paciencia, para que nos creamos que si tuviéramos fe, pudiéramos expulsar los demonios de la injusticia, que se alojan en tantos inocentes. Seguro que pudiéramos mover voluntades, para desde lo pequeño y en nuestro entorno, hacer de este mundo algo diferente. Tipo cadena de milagros.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos