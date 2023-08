Una Palabra Oportuna No. 2698

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 13 de agosto de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Confiar en Ti hasta el final, no a medias

Padre bueno, en esta noche dominical me acerco a ti para oírte y estar contigo. Me mueve el deseo de habitar en ti, de estar contigo en mi cotidianidad. Gracias por tu presencia libre y gratuita.

Estás en la punta de mi lengua, en la punta de mis pies y en la punta de mis dedos. Quieres que yo esté contigo más a menudo, que habite en tu presencia.

Padre, en esta semana te me has hecho el encontradizo siempre y cuando menos me lo espero. Siempre eres así, Dios siempre nuevo y siempre el mismo. Te he visto acariciar el rostro de un abuelo, servir comida en un comedor, llevarle el bolso a un migrante, saludar a alguien que no lo esperaba, sonreír a alguien excesivamente serio… allí has estado, Señor, y yo te logré descifrar y te descubrí como el Dios que salva. Gracias por ello.

Sabes también que no siempre te he descubierto y por eso te pido perdón. Sigo en mi rollo, en mi mundo y no llego al de tus pobres. Perdóname por eso.

Quiero oír tu palabra que me invita a confiar como Pedro, pero a confiar hasta el final, no a medias. Que yo pueda cabalgar por encima de los problemas que tienden a quitarme la paz. Eso, sin tu Espíritu no lo puedo hacer.

Renuevo mi compromiso contigo para esta semana que inicia. Y no olvides darme tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

