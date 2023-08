Una Palabra Oportuna No. 2706

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 17 de agosto de 2023

Por: Hna. Elena Azofra

Dar nuestro perdón una y otra vez

Respira profundo dos o tres veces antes de iniciar este momento con Dios y revisa si hoy tus sentimientos han sido de paz y reconciliación, antes de leer la Palabra.

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?

Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

No se trata de aplicar las matemáticas, sino la magnanimidad.

Alguien que nos ofenda hasta siete veces, podemos considerar que ya no es amigo por demasiado ofensivo. A veces no es una persona la ofensora sino una organización, un sistema, un régimen… que ofenden la seguridad del Derecho, la estructura familiar o el bienestar social… Y nos hacen sopesar si merecen nuestro perdón una y otra vez.

Pero, ¿si leemos ese evangelio de otra manera? Si eres tú el que le dices a PadreDios, ¿me perdonarás si te llego a ofender hasta siete veces???

¿Será que tienes valor de hacer esa pregunta y seguir pecando?

La protagonista no es la ofensa, sino el perdonador. Y Dios está dispuesto a perdonarnos hasta más de setenta veces siete. De hecho, viene haciéndolo desde la eternidad.

Entra en el silencio de tu intimidad, de tu más hondo rincón afectivo y espiritual. Disfruta de saberte perdonado, una vez, dos veces, muchas veces… Hasta más de setenta veces siete.

Y, tomando el modelo de Dios, haz un gesto de acercamiento, reconciliación y perdón con alguien de tu entorno.

CREE QUE HOY ES EL DIA DE LA MISERICORDIA PARA TI, PARA TU FAMILIA Y PARA TU PUEBLO.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos