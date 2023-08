Una Palabra Oportuna No. 2712

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 20 de agosto de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Dios nos muestra milagros, como a la mujer judía

Padre misericordioso, en esta noche dominical quiero posarme a los pies de tu hijo y oír su palabra, como disfrutaba hacerlo, María, la hermana de Lázaro.

Quiero oír tu palpitar y disfrutar de tu existencia en mi respiración y en la naturaleza que me rodea. Quiero reconocerte vivo y presente en ello. Me rodeas con tu presencia sin obligarme a reconocerte en ello. Por todo eso te doy gracias porque es signo de tu presencia a mi alrededor y en mí. Gracias por darte libremente.

Sabes bien que tu palabra siempre me desafía a dar más, a no conformarme a no quedarme con lo dado. Hoy con el evangelio que hemos oído, bien sabes esa sensación porque la mujer de Sidón te insistió y te sacó un milagro siendo que ella no era judía. ¡Dame, Señor, el Espíritu y la astucia de esa mujer!

Señor, he fallado a la confianza que has depositado en mí en estas cosas sencillas de la vida. No quiero seguir siendo sordo a tu invitación. Sigue contando conmigo para reconocerte y hablar de lo que he visto y oído a mis hermanos.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos