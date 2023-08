Una Palabra Oportuna No. 2719

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 24 de agosto de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

Narra: Alexander Medina

Eres el Rey de Israel

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo no sea sordo a tu llamado sino rápido y diligente para cumplir Tu Voluntad.

Jesús dice a Natanael: “eh aquí un israelita en quien no hay engaño. Él replica ¿De qué me conoces? Jesús dice: te vi bajo la higuera antes que te llamaran. Responde: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel”.

Reflexiono

Lo más común es que quien persevera en buscar a Dios sea encontrado por la Gracia. Pero no por mucho estresarse la rama da frutos, sino por abrirse constantemente a la savia que viene de la vid.

Me pregunto

¿Mi actitud vital es de buscar el camino de lo correcto según Dios?

¿Me quiero abrir a la acción de Dios y le pido que me ayude a abrirme a su acción?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos