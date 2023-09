Una Palabra Oportuna No. 2740

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 3 de septiembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Señor, no dejes que me encierre en mí

Padre de misericordia, qué bueno es tenerte cerca y que me habites. ¡Ojalá me creyera que tú estás en mí y que trabajas desde dentro para mi beneficio y el del mundo! Es que creo que cambiaría, me convertiría a mi versión original de acuerdo a tu corazón.

Gracias por todo lo que me das, que realmente no es nada sino a ti mismo y a tu Espíritu, pero eso lo cambia todo. Gracias porque me has creado y vives recreándome pero no todo queda ahí sino que te me haces el encontradizo.

Padre, hoy tu palabra me invita a adquirir tu lógica, y no la de los seres humanos. Hoy te pido que me ayudes con eso, que pueda yo encontrar y seguir tu voluntad con la fuerza de tu Espíritu, que me convierta a la lógica de tu amor.

Sabes que no siempre vivo tu ser dentro de mí y que muchas veces eso no genera en mí ninguna acción a favor de los demás. No dejes que me encierre en mí y menos que te encierre en mí, sino que me deje llevar por ti al punto de optar por ti y por tu amor.

Renuevo mi compromiso contigo. Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos