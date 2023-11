Una Palabra Oportuna No. 2889

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 17 de noviembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Angélica Pérez

La oración encuentra la caridad

Cafecito de la esperanza en oración por la paz.

Señor Jesús, la vigilancia constante y la preparación son el sello del discípulo. No podemos centrar y limitar nuestra vida en solo cosas terrenales. Debemos estar preparados y vigilantes, para no terminar en un letargo espiritual esclavos del poder, tener y aparentar. En nuestra realidad cotidiana, muchas veces, solo cuando una tragedia nos golpea despertamos de nuestro sueño para verte en medio de nuestro valle de lágrimas… Agradecemos esos momentos trágicos, que nos sirven para fortalecer nuestra fe. Los ataques contra los cristianos en diversas partes del mundo han sacudido nuestra fe. El valiente testimonio de estos hermanos que dan su vida por la fe y por el Evangelio no será en vano. Seguimos luchando por avanzar en el viaje de la vida con la esperanza de encontrarte el día en que te manifiestes. “La oración encuentra en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica”. Estamos esperanzados en Tu promesa final que es garantía de vida eterna: “Quien pierda su vida, la conservará”. Una verdad en la que podemos confiar… Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.