Una Palabra Oportuna No. 327

Oración de la noche. Martes 9 de junio de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Me dispongo, respiro, me relajo…Vengo a encontrarme con alguien que me ama.

Hoy vengo ante ti para ofrecerte lo que soy y lo que tengo. Pongo mi vida y lo que ha significado este día para mí y para quienes me rodean. Rememoro los momentos de vida, en los que he sido luz del mundo, los que disfruté y los que me dejé llevar por el desaliento y el desánimo. Ambos han estado presentes.

Pido perdón por esos momentos porque sé que eres un Dios misericordioso. Quiero vivir mi día de mañana guiado por tu santo Espíritu.

Por nuestro Señor Jesucristo, Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.