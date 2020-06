Una Palabra Oportuna No. 375

Oración de la noche. Domingo 21 de junio de 2020.

Por Elena Azofra RP.

Reserva este momento para orar. Inicia respirando profundo.Pon nombre a cómo te sientes: ¿débil, indignada, olvidado, con serenidad…?

Escucha a Jesús en el evangelio: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.

Respira hondo y trae a tu mente esos momentos en que has notado la presencia de Dios en tu vida. Repite desde lo más dentro de ti: Nunca he estado solo; Dios nunca me ha abandonado; si todavía estoy aquí es porque tengo su vida y su fuerza. No estoy solo, Jesús es mi amigo.

La delicadeza de la amistad con Dios hay que cuidarla. Escríbete un mensaje para que no se olvide y ponlo en tu estado de WhatsApp.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.