Una Palabra Oportuna No. 392

Oración de la mañana. Viernes 26 de junio de 2020.

Cafecito de la esperanza, Viernes de oración sanadora

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel

Señor Jesús, “si quieres puedes curarme”, es nuestro grito suplicante en este amanecer. Necesitamos que nos devuelvas la salud que hemos perdido por el desorden de nuestra vida. La humanidad busca, clama, lucha por una medicina, una vacuna, unas manos que alivien tanto dolor disperso en el mundo.

“Cuando me encierro en mí, no existe nada…A fuerza de pensarme, me destruyo. Y una oscura soledad me envuelve, y no veo nada y no oigo nada. Y entonces te pido, si quieres cúrame, Señor, cúrame por dentro, como a los ciegos, mudos y leprosos, que te presentaban”.

Estoy ante ti, junto a todos mis hermanos enfermos… Compartimos el café de la esperanza que suplica salud. Cúranos el corazón, de donde sale, lo que todos padecemos y donde llevamos mudo y reprimido tu amor, que nos falta entregar generosamente. Despierta esta humanidad del coma profundo del egoísmo y la desconfianza.

De la violencia injusta, del pecado indiferente y destructor. Que vuelva a ver, a verte, a encontrarte… Sana nuestra enfermedad, limpia la lepra de la pandemia que nos arrebata la vida. Si quieres… Seguimos rezando, hasta escuchar tu palabra que nos libera. “Quedas limpio, vete en paz”. Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.