Una Palabra Oportuna No. 675

Oración de la mañana. Martes 06 de octubre de 2020.

Por Edgar Magallanes, sj.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a ti.

Marta recibe a Jesús en su casa y su hermana María se sienta a los pies de Jesús a escucharle. Marta dice a Jesús que le pida a María que le ayude y él dice que María eligió la mejor parte.

Reflexiono:

Corre, corre, ajetreo y desespero, no es una vida digna de nosotros. Si no escuchas de Dios cuál es el horizonte de tu vida ¿Cómo llegarás? ¿A dónde vas tan rápido si tú mismo no lo sabes?

Me pregunto:

¿Escucho de Jesús el horizonte de mi vida?

¿Gasto todas mis energías en el ajetreo?

Jesús dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.