Una Palabra Oportuna No. 702

Interioridad. Lunes 19 de octubre de 2020.

Por Hna. Silvia Blanco.

Al final de este día, regálate este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Ponle nombre a cómo te sientes: ¿tranquila, frustrado, contento, vulnerable…?

Y escucha a Dios que nos habla en el Evangelio: “¿Qué Padre entre ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra?

Jesús nos anima a confiar en Papá Dios porque Él está 24×7 cerca de nosotros escuchándonos y atendiendo nuestras peticiones, iluminando nuestras búsquedas, abriéndonos las puertas que encontramos cerradas.

Cuando alguien se ha acercado a mí para pedirme algo, ¿lo he tratado como Papá Dios me trata a mí cuando le pido o le he cerrado la puerta de mi corazón? Que por nuestro modo de tratar a los demás se nos reconozca como hijos de nuestro Padre del cielo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.