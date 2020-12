Una Palabra Oportuna No. 818

Actitudes. Miércoles 16 de diciembre de 2020.

Por Antonio Pérez Esclarín.

El camino a la paz

Si los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús con un mensaje de paz, la cercanía de la navidad debe estimularnos a trabajar con más coraje por la paz. Pero a la paz no se avanza de cualquier manera, ni se llega por cualquier camino, hay que dar pasos acertados, y en estos momentos en Venezuela, corremos el peligro de adentrarnos por los caminos más equivocados.

No se llegará a la paz enfrentando a las personas, atizando el odio, la represión y la violencia, lo que necesitamos, es aproximar posturas y aunar fuerzas, no encender la lucha ni ahondar las divisiones; así no se construye un país, así se destruye.

No se llegará a la paz provocando el desprecio, los insultos y la agresión. Por qué tengo yo que despreciar y considerar como enemigo a alguien solo porque piensa de diversa manera? Necesitamos sembrar objetividad, racionalidad y enfriar los ánimos.

Qué pueden hacer de posturas dogmáticas, totalmente cerradas a la crítica y la autocrítica, que siempre culpan al otro de sus propios fracasos y fomentan la desunión y la desesperanza?.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.