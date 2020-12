Una Palabra Oportuna No. 828

Espiritualidad. Lunes 21 de diciembre de 2020.

Por Antonio Pérez Esclarín.

La auténtica navidad

Se va el 2020, un año extremadamente difícil. A la gravísima crisis humanitaria, se ha añadido la pandemia del covid 19, que en Venezuela la mayoría enfrenta sin agua, sin comida, sin gas, ni gasolina, sin dinero.

Se acerca la navidad, la terrible crisis que vivimos le ha quitado a la navidad el brillo de otros tiempos, a la mayoría el dinero no les alcanza para las tradicionales compras y regalos y muchísimas familias no podrán juntarse, no sólo por las restricciones que impone la pandemia, sino, porque algunos de sus miembros están muy lejos, pues se marcharon del país para poder seguir viviendo.

Pero la propia crisis nos puede acercar al verdadero espíritu de la primera Navidad, donde sobre la pobreza extrema, la carencia de todo y la marginalidad más absoluta, brilló la luz del amor de la esperanza y de una alegría nueva que inundó los corazones de los pobres y menesterosos, por ello a pesar de los problemas que nos agobian y las preocupaciones que nos atormentan, debemos tener el coraje de prepararnos a celebrar con inmensa alegría la Navidad, la llegada de Jesús liberador.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.