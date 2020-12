Una Palabra Oportuna No. 841

Oración de la mañana. Lunes 28 de diciembre de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la fiesta de los inocentes. “Inocencia y martirio”

Señor Jesús, “en este tiempo todos nos volvemos más sensibles a la humanidad, a todo lo que durante el año parece que está dormido. Es bueno reflexionar sobre lo que estamos viviendo, aunque sea Navidad.

Hoy es el día de los inocentes que murieron entonces y de los que mueren hoy. Los inocentes que no pueden defenderse en la vida, que no tienen voz, que no han sido registrados en ningún sitio y, por tanto, no existen en los documentos oficiales, que sí tienen una vida propia. Hoy es el día de nuestros niños, los que serán mañana los hombres y mujeres que viven creciendo entre nosotros, que los enseñamos a soñar con mundos de nubes de colores y espumas, de algodón y ternura. Los que tienen un corazón limpio y no han olvidado la sencillez y las ganas de seguir descubriendo la bondad en el corazón del hombre. En algunos sitios siguen siendo causa de risa, pero en el fondo de nuestro ser todos deseamos ser como ellos, sencillos, amistosos, con un corazón capaz de amarlo todo.

Felicidades si hoy sigues sintiendo por dentro la inocencia que te hace asomar a la vida con otra mirada. Si todavía sigues apostando por el amor, a pesar de todo lo que te hayas encontrado de negativo en tu camino. Si te has despertado y has mirado al sol y a la tierra y te han parecido buenos. Si quieres sentir la brisa en la cara y no te importa que tus vecinos lo critiquen…porque la inocencia sigue siendo tu fiesta.

Dios puede habitar en ti cada mañana para abrirse camino entre los que tienen sed de esa inocencia que perdieron hace tiempo y que no logran rescatar por sí mismos. Hagamos de este mundo una casa donde todo huela más a hombre, a pan y a justicia”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.