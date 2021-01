Una Palabra Oportuna No. 869

Oración de la mañana. Lunes 11 de enero de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza. “Un nuevo comienzo”

Señor Jesús, cada amanecer vemos llegar la luz como testigo de una promesa, de la posibilidad que ofrece el nuevo día. Cada atardecer se esconde llena de colores y formas dejando un recuerdo único de tu presencia. Ese dinamismo de la luz del día es como el de nuestra propia vida que cada mañana se hace promesa, para recogerse en la noche como memoria agradecida de la existencia. Te haces luz invitándonos, a confiar, a seguirte, a permanecer en el amor.

Cuando anuncias el Reino, llamas a la conversión, a cambiar de vida, hacer posible un mundo nuevo, crear lazos, sanar corazones, acompañar sueños, posibilitar vidas. Ese es el deseo de Dios cuando decidió poner su tienda entre nosotros. Se trata de hacernos posibles y cercanos a los demás. Amanecer junto al lago de la vida, en la brega de todos los días. Hoy volvemos con nuestras barcas y redes, confiados en tu palabra.

Seguirte nos permite arriesgar y creer. Dejarlo todo nos ofrece la oportunidad de trabajar con otros y sentir que en tu presencia la vida cobra sentido. ‘Pescadores de hombres” con una misión de cuidado y entrega. Seguirte haciendo el bien…”has venido a la orilla, has dicho mi nombre y tan solo quieres que yo te siga”. Haz que dejando las redes que me atan, te siga y me convierta en pescador de hombres.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.