Una suela de zapato deja fuera a Yulimar Rojas del Mundial de Eugene

Yulimar Rojas no podrá asistir al Mundial de atletismo Eugene, EE.UU 2022, luego de ser descalificada por haber usado un zapato cuya suela era más larga que el medio centímetro permitido.

De esta manera la marca lograda por Rojas en Guadalajara, México, el 8 de junio de 2022 no servirá para que pueda buscar un doblete mundial en la modalidad de salto horizontal o de longitud.

Según World Atletics, Yulimar Rojas usó unos zapatos Nike Triple Jump Elite, que tienen 2,5 centímetros de suela. No se conoce con precisión si los centímetros demás son en el exterior del calzado. No obstante, una observación del modelo no muestra los centímetros que pudieron haber incidido en la decisión.

World Athletic tampoco explicó si el calzado de Rojas era más largo que el largo natural de sus pies. En todo caso, la decisión impide a Rojas estar en el Mundial de Eugene que se realizará del 15 al 24 de julio de 2022.

El día de la competencia en México, Rojas consiguió su pase mundialista a la prueba de Salto de Longitud, con un registro de 6,93 metros, con el que superó ampliamente el mínimo exigido (6,82 m).

El calzado parece no mostrar los centímetros adicionales y es el mismo zapato que ha venido usado en competencias internacionales. El uso del mismo calzado ha sido constante en la Liga Iberdrola, España.

Sin la posibilidad de buscar un doblete en la modalidad de salto horizontal en el 2022, Yulimar Rojas tendrá que esperar dos años para volver a buscar un doblete del salto horizontal en un mismo año.

La venezolana se concentrará por ahora en el triple salto, donde es la plusmarquista mundial con 15,74 mts obtenido en marzo en Belgrado

