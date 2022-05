Unos 400 mil trabajadores sanitarios en Venezuela demandan salarios dignos

Deisy Cabello, vocera del Sindicato de Salud en Monagas, denunció las desmejoras en los salarios y beneficios conquistados y pide a los sectores competentes atender las demandas de los trabajadores de la salud.



“Se está cercenando nuestro salario, no se mejoraron las tablas salariales por un instructivo que sacó el Ministerio de la Salud a un 60%. Al contrario, desmejoraron y nos quitaron todas las primas contractuales que nosotros ya habíamos logrado”, detalló Cabello.



Según declaraciones que dio a Radio Fe y Alegría Noticias “en toda Venezuela estamos hablando de 400 mil trabajadores que estamos siendo afectados con esta problemática».

Advirtió que «con lo que nosotros ganamos hoy en día nosotros no pagamos ni el pasaje, no podemos comer, la economía nos está tragando. Ahorita un trabajador de salud que está laborando no lo hace por el salario, trabaja porque le gusta su profesión, por amor a su trabajo”.

Perdieron varias primas con los recortes



Señaló la vocera sindical que tras los recientes ajustes perdieron las primas de profesionalización, de antigüedad, de alimentación y de transporte.



“Ahora pretenden quitarnos el beneficio de batas, uniformes y zapatos además de que nos corresponden cinco salarios el 30 de mayo y cinco salarios el 30 de julio. Nos quieren pagar con una contratación que ya está muerta, ya caducó, nos están desmejorando en todos nuestros salarios” denunció Cabello.



Aseguró que quieren suprimir todos los beneficios y que todavía los trabajadores de salud están a la espera de la firma de la contratación colectiva que entregaron a inicios de este año.



Reclaman beneficios ya obtenidos



En cuanto al medio Petro aprobado para el sector laboral, apaludió la medida pero asevera que el monto se estancó.



“Aplaudimos el medio Petro que el presidente nos dio pero no sube, eso se quedó establecido así y la cesta ticket se la dio a todo el sector público y privado de 45 bolívares, pero nosotros teníamos un beneficio de 46.000 bolívares que se cobraba por alimentación y transporte. Eso un es un derecho que ganamos y hoy nos están violando todo nuestros derechos contractuales, están violando la Constitución y están violando la ley del trabajo”, reclamó



La representante precisa que el sector salud es el que más profesionales perdió en medio de la pandemia.



“Los caballos de batalla somos nosotros, somos los que estamos dando la cara al frente de la pandemia. Si hacen una encuesta los que salimos más perjudicados en toda Venezuela con muertes por la COVID 19 fuimos nosotros. Entonces, cómo es posible que el salario de nosotros sea el peor y nosotros seamos los peores mal pagados aquí en Venezuela”



Salarios en base a la canasta familiar



Por ultimo Cabello pidió al presidente de la republica revisar los salarios del sector salud y darle cumplimiento a su compromiso por la salud de los venezolanos.

“Presidente le hacemos un llamado, a nuestro nuevo ministro del trabajo Francisco Torrealba, pónganse el corazón en la mano y ayuden a la masa trabajadora de toda Venezuela. Estamos esperando las instrucciones de nuestro jefe inmediato, Octavio Solórzano, ya nosotros hemos hecho varios reclamos y vamos a hacer entregar de un pliego conflictivo ante el Ministerio de Salud por esta violación de nuestra contratación colectiva”



Cabello recordó que actualmente el costo de la canasta básica está por encima de los $490.



“Ahorita la cesta básica está en 490 dólares, ustedes imagínense cuánto sería el salario que tendría que tener ahorita un venezolano o un trabajador de la salud para poder suplir los gatos de su hogar”