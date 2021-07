Utilizan bolsas de Mercal para campaña del PSUV en Guajira

Las bolsas de alimentos subsidiados de Mercal que se distribuyen a 23 mil familias de las comunidades más vulnerables del municipio Guajira, al norte del Zulia, y que llegan una vez al mes vendidas en peso colombiano, han sido utilizadas recientemente en la campaña interna del PSUV, según denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias varios de los afectados.

Llamaron a los políticos a no jugar con el hambre del pueblo. Por lo menos este es el exhorto de la señora Melisa González, quien certificó que «este mes no nos han vendido, y las que han entregado es por las elecciones internas del PSUV, se las han dado a algunos que iban a votar porque parece que no era para todos, los que las bajan me dijeron que no me haga soluciones porque esas eran para apoyar a la alcaldesa en Sinamaica».

Similar denuncia la formuló otra joven, quien manifestaba que «los alimentos que envía el gobierno nacional los están utilizando para hacer política, no se las están entregando a las personas que realmente las necesitan, yo diariamente gasto 3 mil pesos (un poco más de 3 millones de bolívares) en un kilo de arroz, 5 mil en carne molida, todo depende de lo que haga vendiendo café».

Las dos mujeres exigen que «sigan vendiendo la bolsa (de Mercal) cada 15 días como lo habían prometido, que no la utilicen para campaña política porque esa bolsita puede durarnos para cuatro días».

Por su parte, el señor Manuel González reveló que vio «algo insólito» el día de las postulaciones de los precandidatos del PSUV. «Había gandolas con toneladas de alimentos y recogieron a los muchachos de 15 años supuestamente para votar a cambio de una bolsa de comida, eso es algo insólito, cómo van a utilizar a los muchachitos para votar por la alcaldesa, esas bolsas deben ser para el pueblo, antes las traían cada dos meses y ahora las traen a cada rato, cómo van a jugar con la comida del pueblo para reelegirse otra vez, esa señora (la alcaldesa) no ha hecho nada por el pueblo».