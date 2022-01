Varios hechos confusos en la frontera de Arauca con Apure dejan 6 muertos

Este domingo 2 de enero medios regionales del Departamento de Arauca en Colombia informaron de varios hechos confusos en la frontera con el estado venezolano Apure con el resultado de 6 muertos.

El portal informativo News Radio, que cita al medio local La Frontera, reportó que en una vereda del conocido Puerto Lleras, en el municipio Saravena, fue asesinado un hombre identificado como Orlando Herrera, habitante del sector.

El mismo medio reseñó que en otra zona conocida como La Horqueta, en el municipio Tame, habrían sido localizado otros dos cuerpos sin vida.

Justamente también informaron de un cuarto fallecido, aún sin confirmar, en el basurero de la población venezolana El Nula, parroquia San Camilo del municipio Páez de Apure.

Según la descripción, la víctima sin identificar presentaba varios impactos de bala en su cuerpo, quedando tirado sobre la carretera principal entre El Nula vía hacia El Piñal. Vestía franela blanca, shorts color negro con rayas rojas y calzaba cholas.

News Radio también informó la aparición de otros dos cuerpos sin vida entre los sectores Fortul y La Esmeralda, municipio Tame, tirados en plena vía pública. Entre las víctimas se distingue a una mujer.

Por otro lado, el alcalde del municipio Arauquita, Etelivar Torres Vargas, emitió un comunicado en el cual rechaza las acciones de estos grupos irregulares, no solo en su jurisdicción, sino también en los municipios vecinos Tame y Saravena.

Torres manifestó su repudio a esta ola de violencia que atenta contra la tranquilidad y el respeto a la vida de los ciudadanos de esos 3 municipios. Llamó a retomar el camino del diálogo para la solución de los conflictos.

El alcalde también hizo un llamado a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo, al Comité de Paz y a la Conferencia Episcopal de Colombia para que acompañen los procesos de diálogo y entendimiento.

Varios medios colombianos reportaron que estos sucesos se tratarían de supuestos enfrentamientos por la disputa territorial entre grupos de las guerrillas ELN y disidencias de las FARC.

Denuncian desaparición forzada en Arauquita presumiblemente por grupos armados

La señora Betzabeth Salcedo, quien vive en la vereda La Paz del municipio Arauquita, denunció a través de las redes sociales que desconoce el paradero de su hijo, quien habría sido tomado a la fuerza por un grupo armado «haciendo tiros, aterrorizando a la población civil».

La señora identificó al joven como Anderson Camacho Salcedo. Pidió a las autoridades colombianas y a la Iglesia católica que le ayuden a que devuelvan a su hijo «al seno de su hogar».

Dijo no saber por qué razón este grupo armado, que no supo identificar, se llevó a Anderson con rumbo desconocido. Igualmente su padre confirmó que «esta gente llegó echando plomo, ya me comuniqué con la Cruz Roja y le escribí al Defensor del Pueblo pero no me responden».

En La Victoria también hay temor por los enfrentamientos

Por otro lado, habitantes de los caseríos Los Cañitos, Tres Esquinas y de la población de La Victoria, en la parroquia Rafael Urdaneta, municipio Páez de Apure, dicen sentirse atemorizados de que este nuevo conflicto armado se traslade a esta zona venezolana, fronteriza con Arauquita.

Vale recordar que en el mes de marzo de 2021 se suscitó un enfrentamiento armado entre grupos irregulares y militares venezolanos, en el cual 8 efectivos de la FANB perdieron la vida.

Los sucesos también produjeron el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas hacia el municipio Arauquita. En medio de la refriega, 5 personas, 4 de una misma familia, fueron asesinadas por funcionarios de las FAES, sin que hasta los momentos avancen las investigaciones para determinar responsabilidades.