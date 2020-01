Venezuela no está preparada para enfrentar el coronavirus (+Infografía)

Julio Castro, Médico infectólogo, informó sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales 2019, y aseguró que de confirmarse casos de coronavirus en Venezuela, no habría capacidad de respuesta.

Además advirtió que el virus ya pudo haber ingresado a Venezuela.

“Es cuestión de tiempo, si la epidemia va así como va que puede llegar un paciente con el virus, pero lo que sí estoy seguro es que van a llegar. Y ya deben haber llegado pacientes que provengan de China que presenten síntomas respiratorios, y esos pacientes son los que hay que aislar, y tienen que ser identificados”.

También sostuvo que el riesgo de transmisión en Venezuela es bajo, pero no se mantendrá igual si se mantiene el nivel de expansión del virus.

Según Castro, “el 50% de las medicinas no existen, el 70% de los hospitales no tiene aguan ni tienen luz”.

También destacó que el 66% de los centros de salud en Venezuela no cuentan con jabón, y ante la escasez de agua, la prevención no puede hacerse de forma efectiva al no poder mantener las manos libres del virus, cuya forma de transmisión más notables es a través de las manos llevadas a la boca.

Castro alertó que algunos hospitales del país solo reciben agua en cantidades limitadas tres veces a la semana y el 55% de los hospitales no cuentan con tapabocas.

Este jueves la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia internacional de la enfermedad originada en China. Al menos 20 países han confirmado la aparición de casos en sus regiones.