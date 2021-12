Venezuela suma la sexta dorada en los panamericanos junior de Cali

Venezuela agregó este sábado 4 de diciembre seis medallas a la historia de los I Juegos Panamericanos Júnior Cali Valle 2021: una de oro –cortesía de Ryan López- dos de plata y tres de bronce, ubicándose en la posición 11 de la tabla general con 32 preseas.

La sexta presea dorada llegó en los en los 800 metros con Ryan López. El criollo cerró con tiempo de 01:49.30 para sumarse a Santiago 2023. Brasil se ubicó de segunda y tercera posición con Leonardo Santos y Eduardo Moreira.

En tanto, Silennis Vargas conquistó una medalla de plata en lanzamiento de martillo tras alcanzar una distancia de 65.63 m, implantando nuevo récord nacional sub 20, sub 23 y suramericano sub 20, este último le pertenecía a la chilena Mariana de Jesús García desde el 2018 (63.17).

Otra criolla que vio acción en la misma prueba fue Antonella Creazzola, quien se ubicó en la décima casilla con 56.35.

#LosChamosEnCali 🇨🇴🇻🇪 ORO, ORO para Venezuela con Ryan López. El criollo concretó la dorada en los 800 m en atletismo con crono de 01:49.30🇻🇪.

–@ZagaDeporte @CentroCaribeS @OfficialCOV pic.twitter.com/qVGHAq8xox — 𝒥𝓊𝒶𝓃 𝒢𝓊𝑒𝓇𝓇𝒶 (@Cienfuegos20) December 5, 2021

Plata en esgrima

Por otra parte, Venezuela sumó la segunda presea de plata del día gracias a la espada de Clarismar Farías.

La caraqueña inició con buen pie ganando tres combates y perdiendo solo uno de su Pool 3, luego en el tablón de 16 se enfrentó a la uruguaya Bettina Alberti a la que derrotó 15-9.

En cuartos de final logró avanzar tras vencer 15-13 a la representante de Colombia María de los Ángeles Jaramillo. En semifinales y tras un espectacular combate, la venezolana selló su pase a la final tras derrotar a Mantserrat Viveres de Paraguay 15-12.

Luego, en la final cedió 15-8 ante la brasileña Victoria Mayor para quedarse con la medalla de plata.

Mientras tanto, en la espada masculina el representante fue José Manuel Briceño quien perdió los cuatro combates en la ronda preliminar pertenecientes a la pool 2.

En el tablón de 16 se enfrentó al colombiano Simón Lombana donde cedió 15-11 despidiéndose así de los Juegos Panamericanos Junior.

La lucha reportó un trío de podios

La lucha libre venezolana concretó tres preseas de bronce este sábado.

En los 125 kg libres, Darwin Araujo se impuso por puntos 5-2 a José Torres (NCA) en la disputa por el bronce.

Carlos Mendoza, en los 97 Kg también se montó en el podio de tercero tras dominar 8-0 a Leonardo Cáceres de Paraguay.

Steven Rodríguez hizo lo propio en los 86 kilos, al ganar por puntos 2-1 al cubano Liosbel Hernández.

A semifinales en karate

Alejandro Rivas de la categoría Kumite Individual -60 kgs, con dos combates ganados en el round robin, contra Colombia 4-0 y contra México 1-0, pasa a la siguiente ronda de semifinales asegurando medalla para Venezuela. Este domingo, en la jornada final de los I Juegos Panamericanos Júnior Cali Valle 2021, peleará en semifinal contra Lucas Silva de Brasil.

Fuente: sport Venezuela