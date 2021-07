Venezuela sumó 1.200 casos y 12 fallecidos por la COVID-19

El presidente Nicolás Maduro informó que en las últimas 24 horas se registraron mil doscientos casos de la enfermedad. El estado con más casos fue Portuguesa.

La tasa de contagios en el país de de 22 casos por cada 100 mil habitantes.

De igual forma, informó que 12 personas murieron por la enfermedad que genera la COVID-19.

Los casos comunitarios se registraron en:

Portuguesa: 198

La Guaira: 140

Carabobo: 119

Cojedes: 113

Yaracuy: 78

Aragua: 75

Miranda: 65

Falcón: 65

Caracas: 55

Trujillo: 51

Bolívar: 51

Anzoátegui: 35

Zulia: 34

Amazonas: 34

Monagas: 32

Mérida: 14

Táchira: 13

Barinas: 12

Sucre: 10

Guárico: 3

Lara: 2

Nueva Esparta: 1

Sobre los fallecidos, las autoridades aseguraron que se trata de:

2 hombres de 53 y 70 años y 1 mujer de 70 años en Apure

2 hombres de 47 y 74 años en Caracas

2 mujeres de 63 y 57 años en Lara

2 hombres de 34 y 43 años en Anzoátegui

1 hombre de 50 años en Carabobo

1 mujer de 89 años en La Guaira

1 mujer de 76 años en Nueva Esparta

Hasta este domingo 11 de julio de 2021, en Venezuela se registraron 284.942 casos de coronavirus. También se reportó la muerte de 3290 personas.

La variante Delta

En transmisión de televisión, Maduro informó que la variante Delta no ha entrado al país, pero que si está en Colombia y Brasil. Pidió a la ciudadanía no cansarse de usar el tapabocas y mantener las otras medidas de bioseguridad. «La pandemia no ha terminado» dijo.