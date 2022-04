Venezuela: territorio «bajo asedio» de la crisis eléctrica

Los reportes de usuarios en las redes sociales y a través de los medios de comunicación ubica a los estados Táchira, Lara, Zulia y Mérida como entidades de mayor incidencia de las falles eléctricas en país.

Cortes eléctricos que llegan a durar hasta cinco horas son parte del diarismo en una nación donde las autoridades sostienen que el Sistema Eléctrico Nacional está bajo asedio y constantes ataques por parte de desconocidos.

Este martes 12 de abril, residentes de El Vigía, estado Mérida, debieron protestar por las constantes fallas del servicio eléctrico que se han mantenido durante los últimos 15 días de forma recurrente.

Cinco o seis cortes eléctricos en 24 horas se registraron durante dos semanas. Aunado a los cortes, las fluctuaciones de la energía eléctrica también mantiene a los habitantes de Mérida en completa zozobra.

La peor crisis eléctrica parece estar en Tovar, Mérida, donde Corpoelec anunció un corte eléctrico para el 10 de abril por cuatro horas. Sin embargo, 15 horas después el servicio no había sido restablecido.

En Zulia y Táchira la crisis eléctrica es similar a la descrita por los merideños. No obstante, esta situación en ambas entidades es de vieja data.

Al menos en el estado Zulia, algunos cortes eléctricos «son programados, pero los zulianos han denunciado que el «cronograma de racionamiento eléctrico», no se cumple.

Por lo contrario, los cortes eléctricos son impredecibles, así como el retorno del servicio. Parte del esfuerzo de los parlamentarios regionales para tratar de resolver la crisis eléctrica en el occidente de Venezuela, ha sido intentado por los diputados regionales del estado Táchira.

La propuesta basada en comprar electricidad a Colombia fue lanzada desde el estado Táchira, pero no tuvo la acogida nacional como se esperaba. Las diferencias políticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque habrían impedido esa posibilidad.

Será que Kiara no ha venido a Maracaibo?

Aquí pasamos más de 5 horas diarias o más sin electricidad. La comida que cuesta un ojo de la cara, se pudre! No hay gasolina! No hay gas. No hay agua. Los hospitales están en crisis. Los negocios destruidos…