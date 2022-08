Vente Venezuela iría a unas primarias opositoras sin el CNE

La dirigencia del partido Vente Venezuela, que lidera a nivel nacional la ex diputada María Corina Machado, confirmó este martes que participaría en unas primarias opositoras siempre y cuando las mismas sean “transparentes” y sin la implicación del CNE.

«Nosotros decidimos medirnos, planteamos la necesidad de combatir al régimen en todos los terrenos, incluyendo el electoral, pero en un proceso transparente y que sea tutelado por la ciudadanía, donde el ciudadano conduzca, vota, elija y triunfe», confirmó Henry Alviárez, coordinador nacional de organización.

El dirigente ratificó en rueda de presenta desde la sede de la organización que si el llamado G4 o la Plataforma deciden convocar la participación o asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral desistirían de postular a su candidata y tampoco animarían a su militancia a votar. Afirma que aceptar este mecanismo sería “traicionar” a la gente.

Alviárez argumentó que rechazan “la pretensión de algunas cúpulas y partidos que plantean que este proceso como ellos le llaman, la primaria o la renovación del liderazgo, debe ser tutelado por el CNE del régimen”.

En otro apartado del intercambio con los periodistas se preguntó: ¿Quién puede entender esto? ¿Los que estamos dispuestos a desplazar al régimen tendremos que ser medidos por los del régimen?, preguntó. Es tan insólito que hablan desde la defensa de cubrir aspectos técnicos, pero qué harán con los venezolanos que están en el exterior. ¿O la aspiración es que no participen? ¿Qué van a hacer? Es tan insólito, que ni las Ubch del régimen que hicieron elecciones hace 2 semanas, no usaron al CNE, pero paladines de la unidad están planteando que se use al CNE».

Lo que dijo María Corina

Vale recordar que la dirigente María Corina Machado planteó hace mes y medio a través de Radio Fe y Alegría Noticias que se participaría en este tipo de elecciones internas para desplazar, principalmente, al liderazgo de los 4 partidos políticos más importantes de la oposición: AD, PJ, VP y UNT.

Considera que le han hecho mucho daño a la democracia y la población venezolana.