Vialidad de San Juan de los Morros se encuentra deteriorada

Más de un año tiene un bote de agua potable en plena avenida Miranda Vieja en San Juan de los Morros que ocasionó varios huecos en el pavimento.

Germán Hernández, habitante de este sector, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que los huecos se formaron hace cuatro meses producto del bote de agua y la acera se derrumbó ya que los carros se montan en ellas para esquivarlos. A diario quedan entre uno y dos automóviles accidentados cuando caen en ellos.

“Todos los días quedan carros accidentados allí, del tren delantero, cauchos, rines y realmente las comunidades han denunciado ya a la alcaldía. La alcaldía lo sabe, saben todas las instituciones y realmente nadie ha venido a solucionar el problema”, denunció.

“Los niños también corren riesgo porque los carros tratan de desechar los huecos en las horas picos cuando los niños están saliendo del liceo José Félix Ribas, de la escuela e igualmente el preescolar”, agregó.

“El bote de agua es diario, siempre el problema de agua es permanente”, dijo.

Los autobuseros son los mas perjudicados porque no tienen como esquivar los huecos, ante el tamaño del vehículo cuando pasan por esta Avenida. Foto: Xiomara López

Por su parte, Carlos Reyes, un conductor afectado con el deterioro de la vialidad en la capital llanera, comentó que gastó 200 dólares acomodando el tren delantero de su camioneta.

“Las calles de San Juan no sirven, dígame la avenida Miranda bajando, parece que no hubiera alcalde, no hubiera nadie que arreglaran esto”, dijo.

Reyes aseguró que todas las calles de San Juan de los Morros están iguales y ningún organismo toma cartas en el asunto.

“Todo el casco central de San Juan de los Morros está igualito. Hay que pasar a diez. Un amortiguador vale cien dólares y todos los tengo malos. Nadie se hace responsable, nadie paga los daños y perjuicios, ni la alcaldía, nadie, esta es tierra de nadie”, acotó.