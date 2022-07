Wilfrido Vargas traerá su merengue a Barquisimeto y a Caracas

El cantante dominicano Wilfrido Vargas regresa a Venezuela luego de casi una década de ausencia para cautivar y poner a bailar con sus temas a todo su público con dos presentaciones especiales en “In Concert 80” edición merengue, los días 5 de agosto en Lidotel Barquisimeto y el 6 de agosto en el Hotel Eurobuilding, en Caracas.

“Podría tener casi 10 años si no me equivoco que no piso Venezuela. Eso deja dicho que con esta visita a este pueblo hermano yo siento como si se me estuviera haciendo un agasajo, por la razón de que viví en Venezuela y la proyección que desde allí se lanzó para el mundo a través de la televisión de entonces, fue el lanzamiento de un Wilfrido Vargas que luego conquistó al mundo. En otras palabras, Venezuela inventó a Wilfrido Vargas”, expresó el artista.

“In Concert 80”, está producido y organizado por las empresas Total Show y Eventos Globales, de la mano junto al booking management de Wilfrido Vargas en Venezuela, Denny Camacho y +295 producciones.

Para los conciertos, el merenguero planea hacer un recorrido por sus grandes éxitos, entre esos, El jardinero, El hombre divertido, El africano, Abusadora, El baile del perrito, Que cara más bonita, Volveré, entre otros.

A su juicio, estas canciones son las que le dan “sentido” a su puesta en escena, porque se trata “de los mismos temas que Venezuela aplaudió, bailó y lloró. Continuará el plato fuerte de mi presentación, pero, una vez yo haya servido la mesa con esta estrategia ya tendría licencia para presentar a la verdadera banda de Wilfrido Vargas del 2022”, apuntó.

Junto a Liz

Adicionalmente, Vargas compartirá escenario la merenguera venezolana Liz, quien también interpretará los temas que la llevaron al éxito cuando pertenecía a la banda Los Melódicos. Asimismo, en el caso del público caraqueño, disfrutará de las mezclas musicales de New York People y Traffic Dj.

Se tiene previsto que este espectáculo gire por varias ciudades del país.

Las entradas están a la venta a través de www.ticketmundo.com y en las oficinas del Hotel Eurobuilding. Y quienes deseen mayor información del concierto, podrán ingresar a las redes sociales de: @totalshowve, @eventosglobales, @dennycamacho y @295producciones.

Prensa Wilfrido Vargas