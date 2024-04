El 14 de marzo de 2024, luego de un arduo trabajo, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la ley orgánica de Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las personas con discapacidad; quedando a la espera de su promulgación de parte del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero a un mes de la venia del parlamento, aún no aparece en la gaceta oficial con su respectivo decreto de entrada en vigencia; por tal motivo las personas con discapacidad en nuestro país nos preguntamos: ¿Y la promulgación de la nueva ley para cuándo?

La Ley orgánica de Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las personas con discapacidad establecerá mejoras, como por ejemplo: en el área laboral haciendo énfasis en la formación integral del ciudadano; algo fundamental por la sencilla razón de que para trabajar hay que prepararse, cosa que en la actualidad no se cumple por algo muy simple: no todas las personas con discapacidad por diversos motivos no están aptas para la faena.

Ahora bien, lo primero que debe ocurrir es que el señor Presidente de la República promulgue la ley. Luego, le tocará a las instituciones del Estado junto al pueblo desarrollar las disposiciones establecidas en el instrumento legal; una de ellas construir un sistema de inclusión para equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad y promover la cultura de la educación y preparación para el trabajo.

Asimismo, es fundamental que la AN trabaje todas las nuevas normativas legislativas desde la inclusión, poniendo en relieve las equiparaciones y las especifidades de cada sector de nuestra patria que es multipluricultural.

Por su parte, las personas con discapacidad deberán asumir sus deberes como un paso previo para poder disfrutar de sus derechos. Para trabajar, primero se tienen que preparar y cumplir con todas sus responsabilidades. En la medida en que los seres humanos ejerzamos la inclusión tendremos una nación próspera y de igualdad de derechos.

Moisés Quintero es periodista y activista de derechos humanos

@MOISESFQUINTERO

