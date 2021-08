Yukpas temen que se repita deslave del 2019 en la cuenca Yaza

El cacique mayor Sabino Romero, de la cuenca Yaza, en la Sierra de Perijá, conversó este martes 17 de agosto con Radio Fe y Alegría Noticias sobre algunas exigencias que aún mantienen hacia la gobernación del estado Zulia sobre situaciones precarias que padecen los yukpas en esta zona.

En primer lugar denunció que este lunes 16 de agosto se dirigía a la sede del gobierno regional en Maracaibo «con unos 45 indígenas yukpas y en el kilómetro 104 la Guardia Nacional me dijo que no podía transitar con los indígenas porque el gobernador Omar Prieto no tenía nada de conocimiento que nosotros íbamos a ir a la gobernación del estado Zulia».

Según su denuncia «estuvimos retenidos desde las 2 de la madrugada (del lunes) en el (kilómetro) 104» de la carretera Machiques Maracaibo, cuando se dirigían a la capital zuliana.

Romero dijo sentirse muy molesto con esta negativa «porque el día domingo (primarias del 8 de agosto) hemos votado por este gobierno y ahora nos tiene trancaos, eso no puede ser, ya son dos veces».

Refirió que para la alcaldía del municipio Machiques de Perijá «hemos votado por Betty Zuleta y también por el gobernador Omar Prieto para que después ahora nos tengan humillados».

Dijo no entender esta situación porque cuando se fueron a la capital de la república, hace meses atrás, a exponer varias situaciones ante el gobierno central «más bien piden que los indígenas transiten hasta Caracas».

Explicó que entre los planteamientos que querían hacerle al mandatario regional está «la emergencia que tenemos por el río Yaza». Afirmó que temen que se presente una situación similar a la de hace dos años cuando un deslave y desbordamiento del río que afectaron severamente a gran parte de esas comunidades de la cuenca, incluyendo muertos, desaparecidos y casas destruidas.

Alertó que «el rio ya tiene aproximadamente como 3 metros y se va a llevar las viviendas que regaló el gobierno de Hugo Chávez Frías en el 2009».

El cacique reclamó atención inmediata ante este escenario de emergencia. Aseguró que «si este gobernador y Betty Zuleta no se enfocan en nuestra comunidad, nosotros entonces vamos a volver a ir a Maracaibo porque queremos que nos escuchen públicamente lo que está pasando».