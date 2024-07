Yulimar Rojas es portada de la revista Vogue México

La medallista olímpica venezolana, Yulimar Rojas, es la figura que ensalza la edición de junio de la prestigiosa revista Vogue México 2024 como un homenaje a la atleta y el duro camino que debió recorrer para llegar a donde está.

En la edición de Vogue México se muestra parte de la historia de la atleta y cuenta pasajes de su infancia. Rojas refiere que debió superar traumas y también habla de su arraigo a Venezuela y su libertad sexual.

“Ese fue un hecho que me persiguió toda mi adolescencia. Me llamaban garza, jirafa, negra. Se metían mucho con mi color de piel. Como tenía el pelo ‘malo’ (afro), siempre me peinaba con un chonguito que se despeinaba y me decían negra fea”, reveló.

Rojas destacó que el deporte la ayudó a superar sus traumas y a convertirse en una persona más fuerte. “Todo ese bullying me afectó. Me creó un trauma que solo pude superar gracias al deporte. El trauma que sentía hizo que no pudiera caminar en lugares donde había mucha gente “para que no me vieran, para no pensar que veían o que se metían conmigo”, recordó.

Para Yulimar, practicar sus saltos le ayuda a liberar tensiones de su vida personal. “Solo pienso en volar”, expresó.

Pese a su grave lesión piensa en superar muy pronto su propio récord

También aprovechó la ocasión para disculparse con Venezuela, ya que una lesión en su talón izquierdo le impedirá competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque será la abanderada en el desfile inaugural.

Yulimar Rojas tampoco dejó de referirse a la lesión que la dejó fuera de las Juegos Olímpicos: “Mi corazón está roto, también quiero disculparme por no poder representarlos en París”, dijo la atleta de 28 años.

La criolla reveló que habló entre otros asuntos de sus objetivos más próximos y es que la reina del salto triple espera superar su propio récord y alcanzar la histórica marca de los 16 metros.

Rojas batió dos veces el récord del mundo de triple salto: la primera vez, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando logró una marca de 15,67 metros; y luego en el Mundial Indoor de Belgrado 2022, donde llegó a los 15,7 metros.

Son 15,74 metros, lo más que una mujer ha saltado en la historia del triple salto. Esa mujer es Yulimar Rojas @TeamRojas45, una venezolana que inspira. 🇻🇪 Conoce su historia aquí: https://t.co/3E3p9znXFN pic.twitter.com/hM0JuKJrT3 — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) July 9, 2024

