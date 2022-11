Zulia: Campeonato nacional de gimnasia afectado por las lluvias

Las lluvias también afectan el deporte aunque se realice bajo techo. El palacio de combate del municipio San Francisco en el Zulia fue elegido como la sede para el campeonato de gimansia rítmica, pero luego de las lluvias de este sábado 5 de noviembre no se pudo dar el inicio correspondiente.

En total, fueron 150 gimnasta de seis estados del país: Falcón, Lara, Mérida, Portuguesa, Táchira y Zulia, para un campeonato que debió haber iniciado a las 8:00 de la mañana y terminó por empezar a las 12:00 del mediodía, ya que las goteras inundaron dicha estructura deportiva. La entrenadora Magaly Bastista desde hace de 35 años y perteneciente a la Federación Venezolana de gimansia se comunicó con Radio Fe y Alegría Noticias e informó lo sucedido: “tuvimos que quitar el tapete, todo está mojado, estamos colocando baldes y tratando de sacar el agua como podemos, las niñas siguen calentando pero aún sin poder dar inicio con el campeonato”.

También afirmó que, tanto la Federación como la asociación de gimnasia no sabían por dónde se entraba el agua al recinto deportivo “escampa primero afuera que adentro del palacio, no arreglaron nada, fue puro maquillaje, colocaron unas luces pero no arreglaron la instalación”.

En el inicio de este campeonato el pasado 3 de noviembre, estuvo presente el alcande del San Francisco, Gustavo Fernández y el director de deportes del municipio Gerardo Muñoz.