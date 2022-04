Zulia: Inundaciones dejan en evidencia desatención del gobierno

Producto de las lluvias acaecidas en los municipios Colón, Sucre y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, cientos de comunidades han sido afectadas por desbordamientos de ríos y rotura de doques que han llegado hasta a arrasar con sus viviendas.

Radio Fe y Alegría Noticias ha identificado, de acuerdo a los relatos de los afectados, que algunas de las comunidades más perjudicadas dentro de estos municipios han sido La Victoria, Aguas Calientes, Puerto de La Dificultad y San Antonio.

Pero específicamente el pueblo de San José se ha visto afectado desde hace aproximadamente dos años, ya que los habitantes de esta comunidad han presentado denuncias constantes a los entes competentes, debido al derrumbamiento del muro de contención del río Tucaní.

Este desplome ha arrastrado sedimentos hacia al pueblo, generando inundaciones constantes cada vez que existen lluvias. Esto afecta a alrededor de 270 viviendas y 680 personas.

“En dos años los que están metidos en esas aguas con las crecidas de los ríos cada vez que llueve es (la gente del) pueblo de San José. Y esto ni el gobierno nacional, ni la gobernación, ni el gobierno municipal se han abocado a resolverlo”, manifestó Eduardo Gutiérrez, habitante de la comunidad.

Por su parte, Cristabel Benavides, también habitante del pueblo de San José, expresó que el alcalde del municipio solo ha puesto “pañitos de agua tibia” a la problemática.

Considera que no ha dado soluciones concretas. Aunque el gobernador Manuel Rosales se pronunció sobre la situación, los habitantes afirmaron a Radio Fe y Alegría Noticias que no sienten alivio hasta que no realicen una acción inmediata.

Este martes 26 de abril, el presidente de la república Nicolás Maduro anunció la inversión de 10 millones de bolívares digitales para la atención de estas zonas afectadas por lluvias e inundaciones.