9 hospitales centinelas en el Área Metropolitana de Caracas no tienen agua

Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que de acuerdo a una encuesta que se realiza en el Área Metropolitana de Caracas, de 15 hospitales centinelas 9 reportan que no tienen agua.

Agregó que 14 de estos centros hospitalarios, dispuestos por el Ministerio de la Salud, no han recibido suficiente jabón para hacer el aseo de las superficies, tampoco para ofrecer al personal de salud y a pacientes, con el fin de que puedan lavarse las manos y así prevenir posibles contagios de Coronavirus.

“Tampoco han dotado se forma suficiente los equipos de hospitales de protección individual, no hay ni guantes, ni batas, ni tapabocas, entonces no están preparados los hospitales del Área Metropolitana de acuerdo a esta encuesta que se está haciendo”, explica Urbina.

Sobre si estos hospitales centinelas estarían preparados para recibir un gran contingente de pacientes dice que no, y que según epidemiólogos consultados por el presidente de la SVPP, aún no se ha llegado al pico máximo de la pandemia en Venezuela “que pudiera disparar de manera exponencial los contagios”, por lo que sugiere al mandatario nacional no suspender las medidas de aislamiento social, al menos por ahora.

Hasta el sábado 9 de mayo Venezuela registró una cifra total de 402 contagios por la COVID-19, un impacto “bajo” si se compara con otros países de la región, dice el especialista, esto probablemente se deba a que antes de la pandemia Venezuela “ya tenía cierto nivel de aislamiento en aeropuertos”.

“Eso pudo haber frenado el flujo de personas que pudieron haber traído la enfermedad”, indica el Dr., quien añade a su hipótesis un segundo elemento como la escasez de gasolina que, según él, produjo la restricción de la movilidad laboral de los ciudadanos.

Expresa que estos hechos, junto a las medidas de aislamiento que ordenó el Gobierno nacional, han ralentizado la proliferación de casos por Coronavirus en Venezuela en comparación con otras naciones vecinas.

Sin embargo, Huníades Urbina insiste en que el país no tiene recursos suficientes para realizar las pruebas necesarias, haciendo que la detección de contagios sea mucho menor.