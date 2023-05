Adultos mayores en Valencia: “no queremos seguir viviendo en la indigencia”

En el día del Adulto Mayor, trabajadores del sector público marcharon desde la avenida Bolívar de Valencia, a la altura del liceo Pedro Gual, hasta la Inspectoría del Trabajo para entregar un documento en el que exigen sueldos y pensiones que les permitan vivir con dignidad.

Alba Morales, comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos mayores y personas con discapacidad, exigió al Gobierno nacional cumplir con el artículo 91 de la Constitución que establece que los trabajadores deben recibir un salario tomando como referencia el monto de la canasta básica.

Morales refirió que los 130 bolívares por concepto de pensión son insuficientes para costear gastos de alimentación y medicinas.

“No podemos seguir viviendo en la indigencia. No tenemos para comprar medicinas, alimentos y los 130 bolívares no alcanza. Estamos pidiendo el cumplimiento del artículo 91, el tercer mes de aguinaldo, aumento de salario mínimo porque la inflación se lo está comiendo. No tenemos el bono de alimentación y los más vulnerables son los pensionados del Seguro Social y de Amor Mayor que no tienen jubilación”, sostuvo.

“En la nevera no tenemos nada”

Los manifestantes coreaban al unísono: “La protesta de hoy está justificada, porque en la nevera no tenemos nada”. Denunciaron que los adultos mayores, pensionados y jubilados viven en condiciones precarias, al tiempo que afirmaron que tienen que rebuscarse en otros oficios para poder sobrevivir.

“Exigimos a la ministra (Yelitze Santaella) y al Gobierno que aumenten estos sueldos paupérrimos. Nos tienen a punta de bonos y eso no es salario, queremos un salario justo. Nosotros no nos estamos alimentando bien, tenemos tiempo sin comprar un kilo de carne, frutas, verduras porque no nos alcanza”, expresó Gladys González, educadora jubilada.

Repudiaron que tras casi cinco meses de protestas en las calles, el Ejecutivo nacional no haya decretado el 1° de mayo un aumento en los sueldos y pensiones. Aseguraron que las bonificaciones no tienen incidencia salarial.

