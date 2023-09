Agredieron a más de 50 maestras en Caracas

Gricelda Sánchez, presidenta de la fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), denunció que al menos 50 maestras fueron presuntamente agredidas por un grupo de seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Caracas.

Sánchez dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que todo ocurrió la mañana de este viernes 15 de septiembre, cuando se disponían a ofrecer una rueda de prensa autoridades sindicales y educadoras frente a la sede del Colegio Experimental Venezuela en la ciudad capital.

La convocatoria era para denunciar las condiciones de los educadores activos y jubilados, pero tuvo que ser interrumpida cuando el grupo de afectos al Gobierno sabotearon la actividad.

“Las personas llegaron al sitio con música a alto volumen elogiando al fallecido presidente Hugo Chávez, acosaron a los maestros y tuvimos que dispersarnos”, indicó.

Agregó la sindicalistas que los afectos al chavismos señalaron que eso “era territorio chavista” y que no podían estar allí.

“Aunque muy cerca está un módulo de la Policía Nacional Bolivariana, ellos intervinieron al final, cuando tenían prácticamente acorraladas a las maestras”, señaló.

Es deplorable que ante la mirada cómplice de funcionarios policiales, se permitiera este vil y miserable agresión cargada de violencia en contra de un grupo de indefensas maestras de #Caracas



Hago responsable a @NicolasMaduro de la inacción policial para impedir violencia pic.twitter.com/SAh2MI7HqG — Gricelda Sánchez (@grisisanch) September 15, 2023

Los puntos de la rueda de prensa

Gricelda Sánchez destacó que manejan una data de 1.100 educadores dependientes del Ejecutivo regional en Miranda que tienen suspendidos sus salarios, “pero esta situación ocurre también en El Tigre, Caracas, Trujillo, entre otras ciudades”.

“Ya se van a cumplir cuatro años de un contrato que está vencido, no ha habido reuniones con las federaciones, no hay respuestas, no hay aumento de salarios, no hay pago de primas”, apuntó.

Agregó que el Ministerio de Educación debe darle respuesta al más de millón de trabajadores que dependen de esta instancia.

“Hasta ahora la respuesta que hemos tenido es perseguir y vejar al gremio”, expresó. Asimismo, agregó que se mantendrán la agenda de protesta a pesar del “asedio y persecución al que nos quieren seguir sometiendo”.

Finalmente, señaló que a la gran mayoría de las escuelas no se les hizo el mantenimiento adecuado, “siguen los problemas de servicios básicos, agua, luz, baños inoperantes, pocas escuelas fueron tocadas por las Las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles)”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.