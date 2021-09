Alianza de EEUU con Gran Bretaña tumba negocio de Francia

La anunciada alianza de EEUU con Gran Bretaña y Australia en materia de seguridad molesta a Francia y a otros miembros de la Unión Europea, ya que se sienten excluidos y maltratados.

La iniciativa presentada esta semana por el presidente Joe Biden, denominada AUKUS, consiste en un intercambio de capacidades de defensa, que incluye también equipar a Australia con submarinos de propulsión nuclear.

El objetivo principal, según lo han explicado los involucrados, es la de aislar a China en la región del Indo Pacífico en materia de defensa y de seguridad estratégica.

Al detallar la alianza Biden dijo que «todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo».

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia expresó su «total incomprensión» ante la medida. Y es que con este nuevo escenario el país galo perderá un acuerdo de casi $ 100 mil millones para construir submarinos diésel para Australia bajo los términos de la iniciativa.

Por otro lado, varios funcionarios de la Unión Europea manifestaron que la alianza echa por tierra «todo el esfuerzo cooperativo para mitigar la creciente influencia de China».

En concreto, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, acompañó las quejas del ministro francés. “Supongo que no se urdió un acuerdo de esta naturaleza. Lleva cierto tiempo y, a pesar de eso, no, no nos consultaron ”, dijo.

Añadió que “eso nos obliga, una vez más… a reflexionar sobre la necesidad de poner la autonomía estratégica europea en un lugar destacado de la agenda”.

Parece que se avecinan tiempos turbulentos entre Estados Unidos y la Unión Europea en los próximos meses.

Con información de AP