Aumentan las colas por gasolina subsidiada en el norte de Anzoátegui

Las colas en las estaciones de servicio de combustible subsidiado se incrementan desde hace una semana en la zona norte del estado Anzoátegui.

Según conductores consultados por Radio Fe y Alegría Noticias, esto se debe a un supuesto nuevo ajuste en la cantidad de bombas que surten combustible que da el gobierno prácticamente de manera gratuita, dejando sólo unas pocas a disposición.

“Las colas han ido en aumento porque varias bombas subsidiadas ahora son dolarizadas. En Barcelona quedaron solo cuatro estaciones despachando combustible con huella, por lo que cada vez se ven más conductores concentrados en las mismas gasolineras”, expresó Luis Rivas.

El señor, quien se dedica a ofrecer sus servicios como transportista, señaló que se ha visto en la obligación de disminuir su trabajo porque los 120 litros de gasolina que le tocan mensualmente no le rinden lo suficiente para su labor.

“Yo trato de administrar los 30 litros semanales que me dan. No estoy trabajando casi porque me vería obligado a adquirir combustible a precio internacional y a su vez tendría que aumentar las tarifas”, expresó.

Rivas agregó que, al menos durante este lunes 24 de octubre, tuvo que hacer una cola de tres horas aproximadamente para poder abastecerse de gasolina en la bomba Cayaurima de Barcelona.

“Y tuve suerte de que corrió más o menos rápido porque en otras estaciones uno puede tardar entre cinco y seis horas”, dijo.

Vale destacar además que en Lechería solo quedó una bomba despachando combustible subsidiado, mientras que en Puerto La Cruz cuentan con apenas cuatro bombas de este tipo. Ambas localidades también se ubican en el norte de Anzoátegui