Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y San Cristóbal se apagan

Las capitales de los estados occidentales viven en penumbras. Los apagones no dan respiro a sus habitantes, los vecinos denuncian cortes de cuatro, ocho, doce y hasta dieciséis horas en un día.

En Maracaibo reclaman que hay sectores con doble tanda de racionamiento:

En la ciudad de Ejido, en Mérida también se quejan por el apagón:

San Cristóbal es otra de las ciudades castigadas del viernes por la noche y sus habitantes se quejan:

En Barquisimeto, desde hace 15 días se intensifican los apagones. Sectores de la ciudad están a oscuras hasta por seis horas al día.

Sin luz no hay trabajo Sin trabajo no hay progreso #Corpoelec #barquisimeto #cortesdeluz

No puedo creer esto. ME VOLVIERON A QUITAR LA LUZ, a las 8 p.m. Ya estuvimos sin luz desde las 10:45 a.m hasta las 2:45 p.m. DIOS MÍO NO PUEDO. Regresé hace 4 meses a ver si podía vivir de nuevo en Venezuela, pero no creo que pueda.#sinluz#Barquisimeto #Venezuela