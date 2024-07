Biden y Lula insisten en que se publiquen de inmediato las actas de las elecciones

El presidente de Estados Unidos Joe Biden habló con el de Brasil, Lula da Silva sobre Venezuela e insisten en que el CNE debe publicar los resultados completos.

A través de su cuenta en la red X, Biden explicó que habló con Lula y consideran que es necesario que las autoridades electorales publiquen los “datos electorales completos, transparentes y detallados”.

Today, I spoke with President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil to discuss a range of bilateral and regional issues, including the emerging political situation in Venezuela following their presidential election.



We agree on the need for an immediate release of full,…