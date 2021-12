Blyde: Jorge Rodríguez no decide quiénes participan por la Plataforma

El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria en el diálogo de México, Gerardo Blyde, expresó este viernes que su par oficialista Jorge Rodríguez no decide quiénes serán los representantes que participarán por la oposición venezolana en las negociaciones cuando sean reactivadas.

El abogado y miembro del equipo negociador de la oposición le indicó al también presidente de la AN “tú no tienes derecho a modificar nuestra delegación, nosotros no modificamos la tuya”.

La reacción del opositor responde a los anuncios que hiciera Rodríguez después de las elecciones regionales en las que asomaba la propuesta que a la delegación opositora se sumaran otros factores políticos como la Alianza Democrática y el partido Fuerza Vecinal.

Blyde indicó que esta mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana está suspendida por los momentos, “pero va a volver”.

“Creo que el Gobierno está reconsiderando volver a una mesa de negociación que nos produzca los pasos para la reinstitucionalización”, manifestó el también ex alcalde de Baruta.

También destacó que esta negociación esta sustentada en apoyos importantes de sectores venezolanos y la comunidad internacional.

“Un hombre y su extradición fueron más importantes para Maduro que millones de venezolanos en situación de pobreza”, aseveró, haciendo referencia a la razón que expuso Rodríguez en octubre pasado cuando la delegación del gobierno se levantó de la mesa en solidaridad con Alex Saab, quien estaba siendo extraditado a Estados Unidos.

De igual forma, Blyde resaltó que la mayoría de los venezolanos se aglomera en un medio que no tiene armas y que no pueden producir un cambio brusco, y por eso debe buscar un mecanismo y que en su caso, es la negociación seria.

“La próxima cabeza en contarse aquí es la de Maduro, si no negocia, esas vacunas y pequeña reactivación económica no serán suficientes para su desastre”, expresó.

Recalcó que para que exista mejoría económica real, debe haber confianza y eso lo da el que nadie esté por encima de la ley.

“Así la gente puede invertir con confianza de que no se le expropiaran sus propiedades”, puntualizó.