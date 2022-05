Cabezas: el problema no es quien recibe el bono, sino los que se excluyen

El director general de la asociación civil Convite, Luis Francisco Cabezas, lamentó que el bono de 10.000 bolívares sea discriminatorio e impreciso.

En entrevista concedida al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Cabezas destacó su inconformidad con el anuncio del presidente Nicolás Maduro por dos principales razones:

No fue anunciado con un paquete de información detallada. Es discriminatorio porque solo recibirán este bono las personas que salieron jubiladas desde el 2018 a la actualidad, exclusivamente los de la administración pública.

«Lo primero que hacen es soltarlo así, de buenas a primera. No queda claro qué pasará con las institutos autónomos, las fundaciones del gobierno. Es decir, hay unas imprecisiones que dejan mucho que pensar», dijo.

La falta de información y las condicionantes que se establecieron para la entrega de este bono de 10.000 bolívares es una «clásica» maniobra del Gobierno, refirió Cabezas.

«Hay que exigirle al Estado información. No miremos a quienes van a ser los beneficiarios, fundamentalmente con ellos se está haciendo justicia. El problema no es quien lo recibe (el bono), sino la forma en que el Estado da la información y no incluye a todos los miembros del colectivo afectado«, expresó.

Alega que pensionados también merecen el bono

El director de Convite habló sobre la discriminación hacia otros grupos sociales, que también deben ser reivindicados.

«Cabe preguntarse: ¿por qué no desde antes? Han acabado con las prestaciones no solo del 2018. No están considerando a los adultos más mayores que puedan tener más necesidades en el tema de salud», añadió.

«¿Por qué no benefician también a los pensionados que están por debajo de la línea de pobreza?», se preguntó. «La pensión está por debajo de la línea de pobreza. Ni sumando los bonos llegan a 35 dólares y esos bonos no son universales: llegan a unos sí y otros no», manifestó.

«No puede ser que un anuncio tan importante para la vida de muchas personas, sea un anuncio con tanta deficiencia», enfatizó.