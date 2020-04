Cansados y robados

De acuerdo a Maduro, 13 mil migrantes han retornado a suelo venezolano.

“Huyendo de la persecución, de la miseria y del Coronavirus. Se han venido a pie”, expresó Maduro.

Los que regresan desde Colombia por las trochas de la Guajira, se ven expuestos a largos viajes que realizan a pie y a robos, no sólo de delincuentes sino también de funcionarios del Estado, según denuncias.

Alquimaris Colina denunció que unos funcionarios militares le quitaron el teléfono para dejarla ingresar al territorio nacional: “cuando pasé la frontera por las trochas me robaron todo, la ropa, la comida, todo lo que traía, mis documentos. Y cuando pasé por unos guardias que están ahí cerca, me quitaron el teléfono. Como no tenía documentos, me dijeron que si quería irme, les tenía que dejar el teléfono”.

¿Elecciones suspendidas?

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó este sábado que Venezuela se mantuvo en 227 casos de Coronavirus.

Agregó que, según datos oficiales, un 51% de las personas que han dado positivo por Coronavirus ya están recuperadas.

Por su parte, Maduro asomó la posibilidad de posponer las elecciones parlamentarias previstas a realizarse a finales de 2020 debido a la pandemia del Coronavirus.

“Yo no sé si habrán elecciones este año porque tenemos esta prioridad (Coronavirus) y sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, dijo.

Arco Minero y COVID-19: una bomba de tiempo

“Ante el COVID-19 el modelo Arco Minero del Orinoco es una bomba de tiempo que puede agravar de forma alarmante la crisis humanitaria compleja en Venezuela”, se puede leer en un artículo publicado originalmente en la Revista SIC. “Por la indolencia y ambición que caracteriza a las mafias que dirigen el negocio minero, estas harán caso omiso de dicha realidad, y buscarán la forma de mantener sus ganancias a como dé lugar”.