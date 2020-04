Migrantes regresan robados y agotados tras largos recorridos a pie

Sigue aumentando el número de migrantes que deciden retornar de Colombia a Venezuela por las trochas de la Guajira, al norte del fronterizo estado Zulia.

Quienes deciden cruzar la frontera por estos pasos ilegales, relataron a Radio Fe y Alegría Noticias, cómo luego de caminar varios días, terminaron robados.

Este miércoles 15 de abril, las autoridades de ambas naciones acordaron abrir un corredor humanitario para permitir el paso de migrantes en retorno.

Tras esta decisión, ingresaron al país 170 personas provenientes de diferentes departamentos de Colombia.

Alquimaris Colina dijo, que además de ser robada por delincuentes, unos funcionarios militares le quitaron el teléfono para dejarla ingresar al territorio nacional.

Denunció, “cuando pase la frontera por las trochas me robaron todo, la ropa, la comida, todo lo que traía, mis documentos. Y cuando pasé por unos guardias que están ahí cerca, me quitaron el teléfono. Como no tenía documentos, me dijeron que si quería irme, les tenía que dejar el teléfono”.

Agregó, que no sólo sucedió con ella, si no que a “todas las personas que están pasando por ahí les están cobrando, les están quitando dinero y comida”.

Alquimaris Colina dijo, que decidió retornar “porque no tenía para pagar el alquiler, porque estaba en la calle. No hay trabajo, allá no tenía ni agua para beber”.

Dijo, que se vino por lo poco y lo mucho que tiene en el país junto a su familia, “aquí al menos tendré agua y vamos a refugiarnos entre todos para pasar la epidemia”.

Otros migrantes en retorno deben sufrir el drama de un largo recorrido a pie

Captura de Google

Leonel Sierra dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, que salió caminando desde Barranquilla junto a unas 80 personas.

Aseguró, que hicieron este recorrido de casi 500 kilómetros a pie, ante la prohibición del gobierno colombiano de que fuesen trasladados en unidades de transporte.

Manifestó, “fue una travesía muy dura, fue una pesadilla debido a que no teníamos alimentos y teníamos poca agua”.

Añadió, que habían sido bien tratados al llegar a Venezuela. Dijo, “aquí nos han suministrado alimentos, colchonetas, almohadas, alimentos, agua”.

Otro de los retornados aseguró, que se vino desde Bogotá “caminando y muliando”. Detalló que anduvo a pie 2 semanas y 4 días.

Aseguró,”nos vinimos por la situación económica. No hay trabajo, no hay nada. Y para estar encerrados sin comida, es preferible venirnos a nuestra tierra y estar con nuestros familiares”.

Antes de ir a casa deberán cumplir aislamiento en albergues

Estas personas fueron llevadas a los albergues habilitados para recibirlos en los municipios Guajira y Mara del estado Zulia.

Ahí, deberán cumplir con un aislamiento preventivo. Esto como medida de contención de la propagación de la COVID-19 en nuestro país.

Una vez que cumplan con las dos semanas de aislamiento, y los resultados de las pruebas rápidas den negativo, podrán finalmente retornar a sus casas.

Según el Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, para la primera semana de abril ya habían retornado al país por el Zulia más de 4000 migrantes.