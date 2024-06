Chile rechaza las especulaciones de Tarek William Saab sobre el caso de Ronald Ojeda

El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, rechazó las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificándolas como “especulaciones”.

“Especulaciones que se realicen en el extranjero respecto de antecedentes de los cuales no se disponen es algo que el gobierno no va a comentar”, afirmó Cordero durante una entrevista con el canal chileno 24 Horas. Luego agregó que las investigaciones dentro de su institución se basan en evidencia y no en conjeturas.

Saab dijo este miércoles 5 de junio que el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda podría ser una operación de inteligencia extranjera destinada a perjudicar las relaciones entre ambos países.

Más autoridades chilenas defiende a las instituciones de su país

El canciller chileno, Alberto van Klaveran, también rechazó las afirmaciones de Saab, calificándolas de “inaceptables”.

Van Klaveran insistió en que las declaraciones no sorprendían, pero reiteró que Chile cuenta con instituciones sólidas y profesionales que llevan adelante las investigaciones basadas en evidencia.

También el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que las investigaciones se basan en pruebas concretas y que le corresponde al Ministerio Público de Chile descartar o afirmar cualquier hipótesis.

“Chile tiene instituciones sólidas, tiene instituciones profesionales, tiene instituciones que llevan adelante investigaciones basadas en evidencia”, afirmó Monsalve.

Contexto

La semana pasada, dos fiscales venezolanos se reunieron en Chile con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, para colaborar con la investigación. Sin embargo, Saab criticó esta reunión diciendo que fue poco efectiva y que se notó que las autoridades chilenas tienen “poco interés” en el caso.

Además, Saab sugirió que el asesinato de Ojeda podría ser una «operación de falsa bandera», realizada por servicios de inteligencia extranjeros con apoyo de agentes chilenos para enturbiar las relaciones bilaterales.

El asesinato de Ronald Ojeda

Ronald Ojeda era un exmilitar venezolano asilado en Chile. Fue secuestrado el 21 de febrero en su apartamento en Santiago por individuos vestidos con uniformes falsos de la policía chilena.

El 1° de marzo de este año, las autoridades chilenas encontraron su cuerpo enterrado bajo un bloque de cemento en una zona periférica de la capital chilena.

El fiscal chileno encargado del caso, Héctor Barros, vinculó el asesinato de Ojeda con la banda criminal Tren de Aragua. Hasta ahora, acusaron a un joven venezolano de 17 años quien permanece en un centro juvenil desde marzo. Otros tres sospechosos, también venezolanos, tienen órdenes de detención vigentes y se cree que se encuentran en Venezuela.

Con información de EFE, El Nacional y Efecto Cocuyo.

