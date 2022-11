En Monagas comerciantes denuncian desalojo

Este jueves 3 de noviembre comerciantes del municipio Maturín, en el estado Monagas, denunciaron a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias, que el ayuntamiento les ordenó desalojar las principales arterias viales del centro de la ciudad.

Aseguraron que no saben a dónde serán reubicados y temen quedarse sin el sustento económico para mantener a sus familiares en la época decembrina.

Según contaron los afectados, fiscales del Servicio Autónomo de Abastecimiento, Mercadeo y Economía Informal en las Áreas Públicas del Municipio Maturín (Serviamer), junto con los cuerpos de seguridad, les pidieron el desalojo debido al “Plan de Reordenamiento de Espacios Públicos, que lleva a cabo la alcaldesa Ana Fuentes en el municipio Maturín.

Solo tienen ese empleo

Los comerciantes de Monagas indicaron que por esta situación más de 1.800 personas están afectadas con dicha medida. Además aseguraron que si no les ofrecen un plan de trabajo y la reubicación se mantendrán en protesta en las calles.

“No es justo que precisamente en esta época del año, donde pueden recuperar el dinero perdido por las bajas ventas durante los meses anteriores, la Alcaldía de Maturín pretenda sacarlos de las calles y no presentarle un plan de reubicación, ya que solo les han manifestado que deben desocupar las calles por una medida que se lleva a cabo en el centro de la ciudad”, dijo la comerciante afectada Yanet Romero.

Aseguró que solo tiene este empleo informal y gracias a eso puede conseguir el dinero para llevar el alimento a su familia.

“Si me sacan de aquí buscaré dónde ponerme porque de lo que hago diario es que pueda llevar el sustento a mi familia, que no alcanza para mucho, pero así puedo sacarlos adelante. No es justo que después de pasar el año aguantando lluvia, sol y hasta la pandemia de COVID-19 nos vengan a sacar así tan fácil y sin dar solución”, agregó Romero.

Comerciantes de Monagas denuncian amedrentamiento

Entretanto, Zoila Ramos, denunció que han sido “amedrentados”, por parte de los cuerpos de seguridad y de los fiscales de Serviamer.

“La Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Maturín han venido en compañía de los fiscales de Serviamer en una actitud arrogante y a tratarnos mal al momento de venirnos a quitar de las calles de la ciudad. Los cuerpos de seguridad están para dialogar y tratar bien al pueblo, no vamos a permitir que nos sigan tratando de esa manera, las autoridades ‘bien gracias’, nadie se pronuncia. Este es el peor trato que hemos tenido desde que estoy como buhonera”, declaró Ramos.

De igual forma, la comerciante hizo un llamado a la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, para llegar a un acuerdo.