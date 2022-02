Comerciantes denuncian a escoltas de alcaldesa de Roscio por abuso

José Acosta, representante de los trabajadores informales que hacen vida en las cercanías del mercado municipal en San Juan de los Morros, denuncian el decomiso y la agresión de la que fueron víctimas algunos de sus compañeros por los escoltas de la alcaldesa Sulme Ávila el pasado 11 de febrero.

Acosta declaró a Radio F y Alegría Noticias, que en un vídeo que circula en redes sociales, se puede observar a los escoltas de la alcaldesa decomisando la mercancía a los vendedores de cigarros.

“En medio de la situación que pasó el viernes, la ciudadana alcaldesa con sus escoltas vinieron de forma arbitraria a agredirme a los comerciantes, a llevárselos como si fueran delincuentes, como si fueran unos prófugos de la justicia, ellos son padres familias, son el sustento del hogar”

El vocero de los trabajadores informales denunció que los escoltas no pueden detener y agredir a ninguna persona.

“Yo la respecto a ella como máxima autoridad del municipio, ella es la alcaldesa, pro ella tiene que respetar los espacios de los trabajadores y la forma como ella vino a atacar a los comerciantes, no es forma de atacar a una persona con sus escoltas, que no pertenecen a ningún organismo de seguridad, no fueron funcionarios, ellos no tienen ni arte, ni parte, ni derecho de hacer lo que están haciendo”.

Reubicar a los comerciantes

Acosta señaló que la alcaldesa pretende reubicar a todos los comerciantes dentro del mercado municipal, el cual no está apto para albergarlo, por lo que exigen acondicionarlo y ponerlo en óptimas condiciones.

“Ella quiere reubicarnos en el mercado libre a todos los comerciantes, pero el mercado prácticamente no está apto para nada, porque eso no sirve, eso está destruido por dentro, eso está acabado y no hay espacio garantizado para ellos”.

José Acosta representante de los trabajadores informales/ Foto: Xiomara López

Hablan autoridades de la alcaldía

El Secretario del Despacho de la Alcaldía de Roscio, Anderson Tovar, se pronunció sobre las acusaciones que han realizado los comerciantes informales por el decomiso y venta de cigarrillos, señalando que la alcaldesa tomó esa decisión ante algunas denuncias sobre venta de cigarrillos a menores de edad.

“A la alcaldesa le manda videos los rocianos que están pendiente cuando hay basura, cuando hay denuncias, mandaron dos videos que no lo podemos publicar primero porque se exponen a menores d edad, en esos dos videos dos vendedores de cigarrillos en los alrededores del liceo Roscio, le expenden cigarrillos a estos jóvenes sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de cuidado, sino con el simple hecho de ganarme una plata”.

Tovar comentó que ya llevan tres reuniones con el vocero de los trabajadores informales donde han llegado acuerdos para su reubicación dentro del mercado municipal.

“En el marco de estas conversaciones y negociaciones ellos han elegido que quieren una áreas techadas, que estén torneadas que tengan algunas condiciones, ya se hicieron las delimitaciones de los espacios en funciones de cada rubro y seguimos todavía permitiéndole a ellos que vendan donde hoy están, hay no se ha movido un comerciante, garantizándole el derecho al trabajo”, manifestó el secretario de la alacaldia.